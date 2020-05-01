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Бэйл: переход в MLS мог бы меня заинтересовать. Часто играю в гольф в Лос-Анджелесе

Бэйл: переход в MLS мог бы меня заинтересовать. Часто играю в гольф в Лос-Анджелесе
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл поделился мнением о возможном переходе в MLS.

«Мне нравится MLS. Эта лига продолжает развиваться и расти. Многие футболисты хотели бы сейчас попробовать свои силы в MLS. Это определённо то, что могло бы меня заинтересовать. Мне нравится летать в Лос-Анджелес на каникулы. Когда я там, я часто играю в гольф», — приводит слова Бэйла Marca.

Бэйл — большой поклонник гольфа. Увлечение валлийца несколько раз становилось поводом для критики со стороны поклонников «Реала». В ноябре 2019 года Гарет в шутку отпраздновал выход своей сборной на чемпионат Европы—2020 с флагом: «Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке».

В нынешней кампании Бэйл забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 14 матчах испанской Примеры. Ещё 1 гол форвард записал в актив в одной встрече Кубка Испании.

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