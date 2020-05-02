Суд отклонил иск женской сборной США о неравной оплате труда

Федеральный суд в Калифорнии отклонил иск женской сборной США к национальной федерации футбола о неравной оплате труда, сообщает CNN.



Напомним, женская национальная команда США подала в суд на Федерацию футбола США в марте прошлого года, обвиняя организацию, которая является их работодателем, в «узаконенной дискриминации по половому признаку». Спортсменки утверждают, что это влияет не только на их зарплату, но и на то, где и как часто они играют, как тренируются и получают медицинскую помощь, а также на то, как ездят на матчи.



По информации источника, судья Гари Клауснер в своём решении отметил, что футболистки сборной США не доказали дискриминацию в оплате труда. Он указал, что в процессе переговоров женская команда отказалась от выплаты зарплат по той же структуре, что и мужская сборная. Таким образом, суд принял решение отказать в удовлетворении иска. Вопрос о неравных условиях труда будет рассмотрен в Федеральном суде 16 июня.

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