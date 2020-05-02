Виллиан: если оставлю «Челси», хотел бы перейти в конкурирующий клуб

Бразильский полузащитник «Челси» Виллиан отметил, что хотел бы выступать за лондонский клуб.



Ранее стало известно, что в услугах 31-летнего бразильского футболиста заинтересован лондонский «Арсенал».



«Действительно сложное решение. Я многое узнал в „Челси“, люблю каждого в этом клубе, люблю болельщиков. Однако, как уже говорил, если оставлю „Челси“, то хотел бы перейти в конкурирующий клуб. Хотел бы остаться в Лондоне? Не знаю. Мне и семье нравится Лондон. До сих пор не знаю, перейду в другой клуб из Лондона или покину Англию», — приводит слова Виллиана Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Виллиан помог синим в 28 матчах английской Премьер-лиги, семи — Лиги чемпионов и двух встречах Кубка Англии. Футболист забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач. Контракт Виллиана с «Челси» истекает летом 2020 года.