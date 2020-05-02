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Виллиан: если оставлю «Челси», хотел бы перейти в конкурирующий клуб

Виллиан: если оставлю «Челси», хотел бы перейти в конкурирующий клуб
Футбол / Англия 0

Бразильский полузащитник «Челси» Виллиан отметил, что хотел бы выступать за лондонский клуб.

Ранее стало известно, что в услугах 31-летнего бразильского футболиста заинтересован лондонский «Арсенал».

«Действительно сложное решение. Я многое узнал в „Челси“, люблю каждого в этом клубе, люблю болельщиков. Однако, как уже говорил, если оставлю „Челси“, то хотел бы перейти в конкурирующий клуб. Хотел бы остаться в Лондоне? Не знаю. Мне и семье нравится Лондон. До сих пор не знаю, перейду в другой клуб из Лондона или покину Англию», — приводит слова Виллиана Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Виллиан помог синим в 28 матчах английской Премьер-лиги, семи — Лиги чемпионов и двух встречах Кубка Англии. Футболист забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач. Контракт Виллиана с «Челси» истекает летом 2020 года.

«Арсенал» лидирует в борьбе за Виллиана
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