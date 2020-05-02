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Гарет Бэйл признался, что заинтересован в выступлении в МЛС

Гарет Бэйл признался, что заинтересован в выступлении в МЛС
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл комплиментарно отозвался об уровне североамериканского футбольного чемпионата МЛС.

«Мне действительно нравится МЛС. За последние годы она сильно спрогрессировала. Каждое лето мы играем с американскими командами на предсезонных турнирах, и каждый из матчей всё сложнее и сложнее. Они улучшают игру при стандартах, клубы улучшаются, их оборудование, стадионы.

Да, МЛС находится на подъёме и не прекращает расти. Многие игроки хотят перебраться в Америку и играть. Я тоже, определённо, буду в этом заинтересован. К тому же люблю проводить отпуск в Лос-Анджелесе», — цитирует Бэйла Yahoo Sports.

На протяжении последних нескольких лет не утихают слухи об уходе Бэйла из мадридского клуба. Ранее сообщалось о возможном переходе валлийца в клуб китайской Суперлиги, однако после реформ в футбольном сегменте Поднебесной стало очевидно, что ни один из клубов чемпионата не сможет удовлетворить финансовые аппетиты Бэйла.

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