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«Лилль» получил предложение по Осимхену в € 85 млн. Летом им интересовалось «Динамо»

«Лилль» получил предложение по Осимхену в € 85 млн. Летом им интересовалось «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Французский «Лилль» получит впечатляющее трансферное предложение по форварду Виктору Осимхену. Как сообщает Telefoot в «Твиттере», неназванный клуб готов выложить за 21-летнего нигерийца € 85 млн.

В чемпионат Франции Осимхен перебрался в августе 2019 года — «Лилль» заплатил за него бельгийскому «Шарлеруа» лишь € 12 млн.

В этом сезоне Виктор провёл в составе французской команды 38 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 4 результативные передачи. На его счету 5 матчей и 2 гола в Лиге чемпионов.

До переезда в «Шарлеруа» пытался закрепиться в составе «Вольфсбурга», однако за два года сыграл за немецкий клуб лишь 14 матчей.

Летом 2019 года различные СМИ сообщали, что игроком интересовалось московское «Динамо», предлагавшее за нападающего € 15 млн. Впрочем, игрок не пожелал переезжать в Россию.

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