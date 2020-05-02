Экс-игрок сборной Аргентины: Марадона — чистое искусство, Месси — Спиди Гонзалес

Бывший аргентинский футболист Роберто Айяла поделился мнением о бывших партнёрах по национальной команде — Диего Марадоне и Лионеле Месси.

«Играл с обоими. С Диего делал первые шаги. Мы говорим о двух футбольных гигантах. Месси будут помнить, когда он закончит карьеру, но не знаю, будет ли это так же, как с Марадоной. Однако это не имеет значения, потому что они разные.

Диего был чистым искусством во всём, Месси — Спиди Гонсалес (мультипликационный персонаж из серии Looney Tunes, носит титул самой быстрой мыши во всей Мексике. — Прим. «Чемпионата»), он ведёт мяч в двух сантиметрах от ноги», — приводит слова Айялы Goal со ссылкой на Fox Sports.

Ранее бывший ассистент португальского тренера Жозе Моуринью рассказал, почему Месси может перейти в миланский «Интер».