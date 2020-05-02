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Источник: «Локомотив» продлил контракт с Дмитрием Бариновым

Источник: «Локомотив» продлил контракт с Дмитрием Бариновым
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что московский «Локомотив» продлил контракт с полузащитником Дмитрием Бариновым. Новое соглашение, по его информации, рассчитано до июня 2024 года.

«Пойти на такой шаг — инициатива клуба: «Локо» доволен прогрессом Баринова за прошлый год и поощрит его повышением зарплаты. Теперь Дмитрий будет получать до € 1,5 млн в год. Отступные за Баринова остались прежними — € 15 млн. Дмитрий признавался, что мечтает играть в АПЛ.

Всех волнует судьба братьев Миранчуков. У них, как и у Рифата Жемалетдинова, контракты до 2021 года. Со всеми тремя „Локомотив“ планирует начать переговоры по завершении карантина», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.

Контракт «Локомотива» с Бариновым действует до июня 2023 года.

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