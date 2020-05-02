Халк не исключил возвращения в Европу или Бразилию

Нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк допустил, что после окончания нынешнего контракта может вернуться в Бразилию или Европу.
«Все знают, что я мечтаю играть в Бразилии. Это правда, что моё соглашение включает опцию на следующий сезон. Не знаю, останусь ли в «Шанхае» после этого года. Не знаю, останусь ли в Китае. Всегда говорю, что будущее — это дело Бога.
Если придётся остаться в Китае, потому что это будет лучший вариант, со мной всё будет в порядке. То же самое могу сказать про возвращение в Бразилию или в Европу. Я не успел много поиграть в Бразилии — провёл там всего два матча», — цитирует Халка Globo Esporte.
Напомним, в Европе Халк выступал за «Порту» и «Зенит». Вместе с клубом из Санкт-Петербурга 33-летний форвард стал чемпионом РПЛ, а также выиграл Кубок и Суперкубок России.
- 2 мая 2020
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