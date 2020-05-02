Халк: Китай вернулся к нормальной жизни, сейчас всё спокойно

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк рассказал о возвращении к тренировкам после вспышки коронавирусной инфекции в Китае.



«Мы вернулись к нормальной жизни, но нужно продолжать соблюдать меры предосторожности. Чтобы выйти на улицу, мы должны надевать маску. Всегда стараюсь держать спиртовой гель при себе, чтобы использовать его после контакта с некоторыми вещами. Но сейчас всё спокойно. Вижу, что всё работает в обычном режиме, в том числе и рестораны. Видим, насколько важную работу проделало китайское правительство. Им удалось взять ситуацию под контроль. Надеюсь, весь мир сможет преодолеть эту ситуацию как можно скорее.



Уже хотелось вернуться на работу и начать работать с мячом. Скучал по встречам с товарищами по команде, которые стали для меня второй семьёй. Мы провели много времени вместе, и из-за всего этого у нас не было возможности долго видеться. Был очень рад вернуться к нормальной жизни здесь. Тренируюсь и общаюсь с партнёрами по команде, и это очень хорошо.



Не знаем, когда начнётся сезон, несмотря на то что ситуация стабилизировалась. Стремимся скорее начать играть, бороться, но в то же время понимаем, что нужно быть крайне осторожными. Играть нужно, когда все риски будут устранены. Надеюсь, люди смогут пойти на стадион и посмотреть футбол», — приводит слова Халка Globo Esporte.

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