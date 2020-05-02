Касильяс потроллил Пике, который вспомнил о разгроме «Реала» со счетом 6:2

Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике вспомнил о победе в матче испанской Примеры с мадридским «Реалом» в 2009 году. Ровно 11 лет назад сине-гранатовые разгромили «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 6:2.
Пике на своей странице в «Твиттере» опубликовал ролик с моментами того матча и написал: «11 лет!».
Сообщение Жерара прокомментировал бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс, ныне выступающий за «Порту». Касильяс потроллил защитника, намекнув на 13 побед мадридцев в Лиге чемпионов.
«11 + 2 = 13», — написал Икер.
Сообщения Касильяса и Пике
Фото: «Твиттер»
Касильяс выступал за «Реал» с 1999 по 2015 год. Вместе со «сливочными» вратарь 5 раз стал чемпионом Испании и завоевал 3 титула Лиги чемпионов. В прошлом году Икер перенёс сердечный приступ.
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