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«У меня развился психоз». Матюиди рассказал, как боролся с коронавирусом

«У меня развился психоз». Матюиди рассказал, как боролся с коронавирусом
Футбол / Италия 0

Полузащитник туринского «Ювентуса» Блез Матюиди, излечившийся от коронавируса, рассказал о течении болезни.

«Это было жутко, у меня развился психоз. Постоянно волновался из-за того, что может случиться с близкими мне людьми. К такому новому опыты мы не были готовы. Как только я узнал, что результаты моего теста положительные, начал беспокоиться о друзьях и семье. Надеюсь, это останется позади и мы сможем вернуться к футболу на стадионах», — приводит сайт Джанлуки Ди Марцио слова Матюиди, сказанные в беседе с Мехди Бенатия.

У Матюиди инфицирование было выявлено 17 марта. В «Ювентусе» коронавирусом были заражены также защитник Даниэле Ругани и нападающий Пауло Дибала. Аргентинец рассказывал, что у него проявлялись сильные симптомы и он едва мог дышать.

«Ювентус» объявил об излечении Ругани и Матюиди от коронавируса
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