«Ювентус» объявил об излечении Дибалы и Матюиди от коронавируса

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала и его партнёр по команде полузащитник Блез Матюиди излечились от коронавируса.
Как сообщает пресс-служба туринского клуба, аргентинец и француз сдали по два теста на инфекцию, и все они дали отрицательный результат. Таким образом, футболисты окончательно излечились и отныне не обязаны соблюдать строгую самоизоляцию.
О заражении Матюиди коронавирусом стало известно 17 марта. Спустя четыре дня появилась информация, что инфицированными оказались Дибала и его девушка. В начале апреля у пары был повторно выявлен коронавирус.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 126 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 484 тыс.
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