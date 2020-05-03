Руководство «Брайтона» выступило против проведения игр на нейтральных стадионах

Руководство футбольного клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» выступило против проведения оставшихся матчей сезона английской Премьер-Лиги на нейтральных стадионах.

«Мы не поддерживаем идею сыграть наши оставшиеся матчи на нейтральных полях.

Естественно, все мы должны быть готовы к некоторым компромиссам. Мы всецело понимаем, что отсутствие зрителей с высокой вероятностью будет неизбежным для наших оставшихся матчей, потому что мы поддерживаем стремление правительства остановить распространение коронавируса.

Однако в столь критический момент сезона проведение матчей на нейтральных полях, как нам кажется, может оказать ощутимый эффект на целостность соревнования», — приводит слова исполнительного директора клуба Пола Барбера Goal.

Напомним, что в ходе прошедшей видеоконференции клубам АПЛ сообщили, что доиграть матчи нынешней кампании будет возможно только на нейтральных стадионах и при пустых трибунах. Планируется задействовать до десяти таких арен.