Агент: европейские клубы будут интересоваться Слуцким

Агент Кристиан Эмиле, помогавший российскому специалисту Леониду Слуцкому перейти в «Халл Сити» в 2017 году, рассказал об интересе к наставнику «Рубина» со стороны европейских клубов.



«В „Халл Сити“ обстоятельства сложились против Слуцкого. Владелец клуба продал тем летом 14 игроков, команда была в первом дивизионе. Леониду нужно было построить всё с нуля. Это не так легко. Что касается „Витесса“, голландский этап карьеры Слуцкого считают успешным. В дебютном сезоне он вывел команду в плей-офф. В следующем году клуб в какой-то момент шёл первым в таблице и показывал очень яркий футбол. Но затем несколько лидеров получили травмы, что повлияло на результат. Ещё один важный момент — Слуцкий решил покинуть „Витесс“. В клубе все хотели, чтобы он остался.



Уверен, европейские клубы будут интересоваться Слуцким. Он молод, по тренерским меркам, харизматичен, у него неплохое резюме. Кстати, сразу после ухода из „Витесса“ Леониду предложил контракт греческий АЕК, но он выбрал „Рубин“. У казанцев большие амбиции. Ближайшее будущее Слуцкий связывает только с нынешней командой», — приводит слова Эмиле «Российская газета».

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