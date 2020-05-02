Агент Чалова: Фёдор привлёк внимание команд из нескольких стран

Агент Кристиан Эмиле, представляющий интересы нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова, рассказал об интересе к российскому футболисту со стороны зарубежных клубов.



«Чалов привлек внимание команд из нескольких стран, но самое серьёзное предложение пришло из Англии минувшим летом. Думаю, все знают, о каком клубе идет речь. Самое главное — чтобы проект был привлекательным. А в какую именно топ-лигу он переедет — не столь важно.



Если ты знаешь английский, тебе будет легко не только в самой Англии, но и почти в любой стране мира. Так что учить язык надо. Что касается Фёдора, то он уже достаточно неплохо владеет английским», — приводит слова Эмиле «Российская газета».

Чалов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 22 матчах в Российской Премьер-Лиге (21 — в основном составе), стал автором пяти забитых мячей (один — с пенальти), а также отдал две результативные передачи.