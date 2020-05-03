«Фенербахче» может пригласить Сергея Реброва на пост главного тренера

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров может возглавить турецкий «Фенербахче», сообщает Fotospor.

По данным источника, «Фенербахче» активно занимается поисками нового тренера, и президент клуба Али Коч поручил агентам тщательно изучить кандидатуру Реброва.

Ребров выступал за «Фенербахче» на правах аренды из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» с 2002 по 2004 год. В 38 матчах украинец стал автором 4 забитых мячей.

45-летний специалист тренирует «Ференцварош» с 2018 года. Ребров возглавлял киевское «Динамо» и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. В минувшем сезоне будапештский клуб под руководством украинского тренера стал чемпионом Венгрии. В этом сезоне «Ференцварош», набрав 53 очка в 23 матчах, возглавляет таблицу чемпионата Венгрии.