«Фенербахче» может пригласить Сергея Реброва на пост главного тренера
Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров может возглавить турецкий «Фенербахче», сообщает Fotospor.
По данным источника, «Фенербахче» активно занимается поисками нового тренера, и президент клуба Али Коч поручил агентам тщательно изучить кандидатуру Реброва.
Ребров выступал за «Фенербахче» на правах аренды из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» с 2002 по 2004 год. В 38 матчах украинец стал автором 4 забитых мячей.
45-летний специалист тренирует «Ференцварош» с 2018 года. Ребров возглавлял киевское «Динамо» и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. В минувшем сезоне будапештский клуб под руководством украинского тренера стал чемпионом Венгрии. В этом сезоне «Ференцварош», набрав 53 очка в 23 матчах, возглавляет таблицу чемпионата Венгрии.
Блан может возглавить «Фенербахче»
Читайте также
- 3 мая 2020
-
14:14
-
14:11
-
13:55
-
13:45
-
13:20
-
13:10
-
13:07
-
13:06
-
12:59
-
12:48
-
12:31
-
12:06
-
12:01
-
11:46
-
11:37
-
11:34
-
11:09
-
10:56
-
10:46
-
10:38
-
10:26
-
10:19
-
10:03
-
09:59
-
09:46
-
09:22
-
09:15
-
08:45
-
08:12
-
07:54
-
07:33
-
06:41
-
06:21
-
05:55
-
05:41
Партнерский контент