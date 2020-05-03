Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Боккетти: уже больше двух месяцев нахожусь один, а жена мучается с тремя детьми в России

Боккетти: уже больше двух месяцев нахожусь один, а жена мучается с тремя детьми в России
Футбол / Италия 0

Бывший защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, выступающий за «Верону», рассказал о разлуке с семьёй из-за пандемии коронавируса.

«Жене пришлось вернуться в Россию, чтобы получить паспорт для ребёнка. Потом Россия закрыла границы, и семье пришлось остаться в Москве. Коронавирус застал нас врасплох. Я уже больше двух месяцев нахожусь один, а жена мучается с тремя детьми в Москве. Общался с итальянским консульством по поводу их возвращения, но ничего не поделаешь. Сказали, 13 мая будет новая оценка ситуации, тогда и появится новая информация», — приводит слова Боккетти CalcioHellas со ссылкой на L'Arena.

Боккетти защищал цвета «Спартака» с 2013 по 2019 год, а до этого на протяжении двух лет играл за «Рубин».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020