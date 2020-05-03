Мутко: система «осень-весна» нам ничего не дала. Зачем было гоношить?

Бывший глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поделился мнением о системе «осень-весна» в Российской Премьер-Лиге.

«Разговоры о возвращении к системе «весна-осень»? Когда пришёл в 2005 году, у нас была стратегия. Система «осень-весна» нам ничего не дала, никаких преимуществ. Зачем было гоношить? Сейчас в итоге все в мире раздумывают над возможностью перейти на «весну-осень»», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Виталий Мутко возглавлял Российский футбольный союз с 2005 по 2017 год. В декабре 2017-го он приостановил работу на этом посту в связи с назначением на пост вице-премьера. В декабре 2018 года Мутко объявил об уходе с поста главы РФС.