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Дзагоев: будут очень серьёзные последствия от пандемии коронавируса

Дзагоев: будут очень серьёзные последствия от пандемии коронавируса
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением, как пандемия отразится на футболе.

«Думаю, ситуация с коронавирусом закончится не скоро. У меня ощущение такое. Как это скажется на футболе? Будут очень серьёзные последствия, учитывая, что клубы не зарабатывают. Только, может быть, если «Зенит» со своим «Газпромом» не убавят зарплаты игрокам, ну и «Краснодар» — всё ровно только у них останется. Другие клубы, скорее всего, пострадают. Не знаю, как будет, но, надеюсь, не плачевно-плачевно и мы сможем продолжить выступать и бороться за высокие места, в том числе за место в Лиге чемпионов. Но будет ли Лига чемпионов? Будет, наверное. Самое главное, чтобы футбол не ушёл. Если футбол уйдёт, это вообще», — сказал Дзагоев в интервью каналу ЦСКА на YouTube.

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