Украинский игрок «Кортрейка»: с вероятностью 80 процентов сезон в Бельгии не будет доигран

Украинский защитник бельгийского «Кортрейка» Андрей Бацула прокомментировал приостановку сезона в чемпионате Бельгии.

«Окончательное решение, возобновится ли чемпионат Бельгии, будет приниматься 4 мая. С вероятностью 80 процентов, скорее всего, сезон в Бельгии доигран не будет.



Большинство клубов в стране зарабатывают на продажах билетов на матчи, на пиве, чипсах. Львиная доля доходов у таких клубов, как «Брюгее» и «Андерлехт», — это болельщики. За один матч они могут зарабатывать до 500 тысяч евро. Проводить матчи без болельщиков им не только невыгодно, но и затратно. Они понесут в таком случае большие убытки.



Есть вероятность, что массовые спортивные мероприятия с большим числом людей в Бельгии запретят до 31 августа. Поэтому новый чемпионат начнется в сентябре. Нам тренер сказал, если чемпионат доигран не будет, до 15 июня мы все пойдём в отпуск.



Пока нахожусь в Бельгии, хотя многие игроки разъехались. Когда у клуба возникла идея совместно с ресторанами доставлять еду благотворительным организациям, с радостью согласился. Выручка от этих обедов пошла на поддержку медработникам. Я объехал порядка десяти домов, тренер тоже в десять домов съездил. Думаю, мы подарили людям положительные эмоции, которые важны в такое тяжёлое время», — приводит слова Бацулы Meta-ratings.com.ua.