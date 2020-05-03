Паратичи: «Ювентус» ведёт переговоры с Дибалой, Буффоном и Кьеллини

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал, что туринский клуб ведёт переговоры с голкипером Джанлуиджи Буффоном, защитником Джорджо Кьеллини и форвардом Пауло Дибалой.
«Переговоры с Буффоном и Кьеллини вышли на финишную прямую, также мы ведём переговоры с Дибалой. Хотим, чтобы аргентинец оставался в „Ювентусе“ как можно дольше», — цитирует Паратичи Sky Sport Italia.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» подпишет новые соглашения с Джанлуиджи Буффоном, Джорджо Кьеллини и Блезом Матюиди. Действующие соглашения игроков рассчитаны до 30 июня 2020 года.
35-летний капитан «старой синьоры» Кьеллини пропустил большую часть сезона-2019/2020 из-за разрыва крестообразных связок. В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «Ювентуса» всего 3 матча и забил 1 мяч.
Буффону в конце января исполнилось 42 года. В этом сезоне в 11 матчах он пропустил 9 мячей и трижды отстоял на ноль.
Дибала в текущем сезоне провёл 34 матча, забил 13 голов и отдал 13 результативных передач.
- 3 мая 2020
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