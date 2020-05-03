Жена Тарасова — о дочери Еве: не верится, что почти 3 месяца назад я родила эту малышку

Анастасия Костенко, жена полузащитника казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова, поделилась милым сообщением о дочери Еве.
«Знакомьтесь, Евусик. Или, как говорит Милаша, Ие. Так мило это звучит от Миланы. Обожаю их детские ароматы сливочной груши, а чего стоят их сладкие щёчки. На самом деле, домашнее имя Евы — Настюха. Дима, как увидел её, сказал, что похожа на меня и на моего папу. Мне не верится, что почти 3 месяца назад я родила эту малышку. Да что уж там, Милашке через 2 месяца 2 года, и я тоже не верю, что эта прелесть наша. С характером, и ещё каким. Причём обе. Парадокс, они такие разные, но вся соль в том, что любовь моя распределена поровну.
P.S. Ева что-то с пустышками не дружит. Только когда на улице и то спустя 10 минут попыток. Я уже готова сдаться и принять этот факт", — написала Костенко в своём «инстаграме».
- 3 мая 2020
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