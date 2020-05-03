Адриен Рабьо может перейти в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к французскому полузащитнику туринского «Ювентуса» Адриену Рабьо, утверждает Tuttomercatoweb.

По данным источника, представители английского клуба следили за французом в матчах Лиги чемпионов. Возможно, трансфер игрока состоится летом.

Рабьо перешёл в «Ювентус» летом 2019 года из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний французский хавбек принял участие в 17 матчах чемпионата Франции (11 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил четыре жёлтые и одну красную карточки. В Лиге чемпионов он сыграл четыре матча (три — в основе). Контракт футболиста с итальянским клубом действует до лета 2023 года.