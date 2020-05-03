Рональд Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем
Главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман был госпитализирован вечером 3 мая, сообщает VP со ссылкой на De Telegraaf.
Куман оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Во время поездки на велосипеде он почувствовал себя плохо и на машине скорой помощи был доставлен в больницу.
Специалист находится в больнице в Амстердаме, ему проведут процедуру катетеризации сердца. Состояние 57-летнего тренера сейчас оценивается как стабильное. Не исключено, что в понедельник Куман вернётся домой.
Под руководством Кумана сборная Нидерландов вышла в финал Лиги наций и квалифицировалась на чемпионат Европы после того, как пропустила Евро-2016 и чемпионат мира 2018 года. Контракт Кумана с национальной командой действует до 2022 года.
Куман: я с удовольствием сыграл бы на Евро этим летом, но надо быть реалистами
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