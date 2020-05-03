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Рональд Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем

Рональд Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман был госпитализирован вечером 3 мая, сообщает VP со ссылкой на De Telegraaf.

Куман оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Во время поездки на велосипеде он почувствовал себя плохо и на машине скорой помощи был доставлен в больницу.

Специалист находится в больнице в Амстердаме, ему проведут процедуру катетеризации сердца. Состояние 57-летнего тренера сейчас оценивается как стабильное. Не исключено, что в понедельник Куман вернётся домой.

Под руководством Кумана сборная Нидерландов вышла в финал Лиги наций и квалифицировалась на чемпионат Европы после того, как пропустила Евро-2016 и чемпионат мира 2018 года. Контракт Кумана с национальной командой действует до 2022 года.

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