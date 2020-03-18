Куман: я с удовольствием сыграл бы на Евро этим летом, но надо быть реалистами
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал решение УЕФА о переносе чемпионата Европы с 2020 на 2021 год.
«Учитывая то, как в последнее время развивается ситуация, решение меня не удивило. Первостепенное значение имеет здоровье людей и борьба с распространением коронавируса. Само собой, я бы с удовольствием сыграл на Евро этим летом и предпочёл бы этот вариант, но надо быть реалистами и принять это решение. В ближайшее время мы начнём думать о подготовке к международным турнирам», — приводит слова Кумана AD.
Под руководством Кумана сборная Нидерландов вышла в финал Лиги наций и квалифицировалась на чемпионат Европы после того, как пропустила Евро-2016 и чемпионат мира 2018 года.
Куман не станет тренером «Барселоны» в ближайший год из-за переноса Евро-2020
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