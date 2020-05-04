Министр спорта Италии: тренировок не будет до 18 мая. Речь о возобновлении сезона не идёт

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил, что футбольные клубы не смогу возобновить тренировки до 18 мая.

Я видел некоторые странные новости, делающие раунды, но ничего не изменилось в отношении того, что я всегда говорил о футболе: тренировки команд не возобновятся до 18 мая и речь о возобновлении сезона не идёт.

Пока, извините, но я бы предпочел сосредоточиться на всех других видах спорта и комплексах (спортивные залы, танцевальные центры, бассейны и т.д.), Которые должны открыться как можно скорее», — написал Спадафора в «Фейсбуке».

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 246 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,1 млн человек.