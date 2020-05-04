Рафаэл: Александер-Арнольд затмит Невилла, если продолжит в том же духе

Защитник «Лиона» Рафаэл Перейра да Силва, выступавший за «Манчестер Юнайтед» с 2008 по 2015 год, поделился мнением об игроке «Ливерпуля» Тренте Александр-Арнольде, сравнив его с Гари Невиллом.

«Сегодня я бы выбрал Гари Невилла, но если Александер-Арнольд продолжит в том же духе, он обязательно затмит Гари. В настоящий момент он просто разрывает Премьер-лигу своими голевыми передачами. Я должен быть честным. Если продолжит, он превзойдёт Гари Невилла как футболиста.

Невилл, возможно, не обладал такими же качествами и не делал того, что делает Александер-Арнолд, но он продолжал играть на одном уровне на протяжении 12-13 лет в «МЮ» и в сборной. Надеюсь, что Александр-Арнолд продолжит играть так хорошо, но не в матчах с «Манчестер Юнайтед», разумеется», — цитирует Рафаэла Goal.

21-летний защитник «Ливерпуля» в текущем сезоне принял участие в 40 матчах во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 14 результативными передачами.