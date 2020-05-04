Рафаэл: Александер-Арнольд затмит Невилла, если продолжит в том же духе

Защитник «Лиона» Рафаэл Перейра да Силва, выступавший за «Манчестер Юнайтед» с 2008 по 2015 год, поделился мнением об игроке «Ливерпуля» Тренте Александр-Арнольде, сравнив его с Гари Невиллом.
«Сегодня я бы выбрал Гари Невилла, но если Александер-Арнольд продолжит в том же духе, он обязательно затмит Гари. В настоящий момент он просто разрывает Премьер-лигу своими голевыми передачами. Я должен быть честным. Если продолжит, он превзойдёт Гари Невилла как футболиста.
Невилл, возможно, не обладал такими же качествами и не делал того, что делает Александер-Арнолд, но он продолжал играть на одном уровне на протяжении 12-13 лет в «МЮ» и в сборной. Надеюсь, что Александр-Арнолд продолжит играть так хорошо, но не в матчах с «Манчестер Юнайтед», разумеется», — цитирует Рафаэла Goal.
21-летний защитник «Ливерпуля» в текущем сезоне принял участие в 40 матчах во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 14 результативными передачами.
- 4 мая 2020
-
06:42
-
06:24
-
06:04
-
05:43
-
05:31
-
05:16
-
05:00
-
04:36
-
04:05
-
03:23
-
03:07
-
02:01
-
01:47
-
01:23
-
01:03
-
00:56
-
00:53
-
00:26
-
00:19
- 3 мая 2020
-
23:59
-
23:54
-
23:30
-
23:29
-
23:08
-
23:05
-
22:36
-
22:30
-
22:20
-
21:58
-
21:39
-
21:38
-
21:10
-
21:05
-
20:51
-
20:39