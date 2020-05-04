Конте хочет купить Погба в «Интер». Итальянец не впечатлён игрой Эриксена

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте настаивает на приобретении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Конте недоволен средней линией своей команды. Итальянский специалист не впечатлён игрой хавбека Кристиана Эриксена, который перешёл в «Интер» из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» минувшей зимой.

Руководство миланского клуба рассчитывает, что Погба согласится пойти на снижение зарплаты, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед». Чёрно-синие планируют начать переговоры с «красными дьяволами» только после согласования контракта с французом.

В услугах Поля заинтересованы также мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен» и туринский «Ювентус», за который футболист выступал с 2012 по 2016 год.