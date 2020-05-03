«Реал» предложит около € 80 млн за Поля Погба

Мадридский «Реал» предложит £ 70 млн (€ 79 млн) за французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Mirror.

«Реал» пытался приобрести Погба летом 2019 года, однако отказался платить за переход более € 150 млн. Ранее сообщалось, что в услугах Поля заинтересован и туринский «Ювентус», за который он выступал с 2012 по 2016 год, «Пари Сен-Жермен» и миланский «Интер».

Контракт полузащитника с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2021 года. Соглашение включает опцию, позволяющую клубу продлить сотрудничество с футболистом на один сезон.

В сезоне-2019/2020 Погба провёл на поле 7 матчей в английской Премьер-лиге и 1 — в Кубке английской лиги. В активе хавбека 2 результативные передачи.