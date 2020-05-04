Росель: ни один игрок «Барселоны» не связался с моей семьёй, когда на меня завели дело

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель поделился воспоминаниями о реакции футболистов сине-гранатовых после открытия дела в отношении него.
«Насколько я помню, ни один игрок «Барселоны» не связался с моей семьёй, когда на меня завели дело. Это часть мира профессионального спорта. Футболисты находятся в пузыре – если речь идёт не о мяче, то они не обращают внимания», — цитирует Роселя Marca со ссылкой на La Sexta.
Росель находился под арестом в течение 643 дней с момента задержания в мае 2017 года по обвинению в причастности к отмыванию € 15 млн через офшоры. В конце февраля 2019 года функционер вышел из тюрьмы, однако следствие при этом не было остановлено. Прокуратура запрашивала для него наказание в виде лишения свободы на 11 лет. В апреле прошлого года Росель был оправдан.
- 4 мая 2020
-
11:36
-
11:33
-
11:00
-
10:58
-
10:56
-
10:39
-
10:27
-
10:23
-
10:08
-
10:01
-
09:35
-
09:31
-
09:24
-
08:30
-
07:56
-
07:35
-
07:15
-
06:42
-
06:24
-
06:04
-
05:43
-
05:31
-
05:16
-
05:00
-
04:36
-
04:05
-
03:23
-
03:07
-
02:01
-
01:47
-
01:23
-
01:03
-
00:56
-
00:53
-
00:26