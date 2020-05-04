Росель: ни один игрок «Барселоны» не связался с моей семьёй, когда на меня завели дело

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель поделился воспоминаниями о реакции футболистов сине-гранатовых после открытия дела в отношении него.



«Насколько я помню, ни один игрок «Барселоны» не связался с моей семьёй, когда на меня завели дело. Это часть мира профессионального спорта. Футболисты находятся в пузыре – если речь идёт не о мяче, то они не обращают внимания», — цитирует Роселя Marca со ссылкой на La Sexta.



Росель находился под арестом в течение 643 дней с момента задержания в мае 2017 года по обвинению в причастности к отмыванию € 15 млн через офшоры. В конце февраля 2019 года функционер вышел из тюрьмы, однако следствие при этом не было остановлено. Прокуратура запрашивала для него наказание в виде лишения свободы на 11 лет. В апреле прошлого года Росель был оправдан.

Экс-президент «Барселоны» Росель: моё дело не было судебной ошибкой, это был заговор