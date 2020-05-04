«Я не из тех, кто будет говорить за весь народ». Шалимов рассказал, как сидит на карантине

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов сказал, что за время карантина, введённого из-за пандемии коронавируса, вышел из дома всего пять раз.
«Исходя из того, что коронавирусу нравятся волосы, я решил побриться. Думал об этом давно, так комфортнее. Да, я обратил внимание, как подстригся руководитель нашего клуба. У меня был похожий посыл — оставайтесь дома и сделайте максимально некомфортно вирусу.
Я не из тех людей, кто будет говорить за весь народ. Могу сказать за себя, что сегодня месяц, как я сижу на карантине, вышел из дома всего раз пять. Хотя живу в Крылатском, тут зелено, много парков. Я выходил в магазин за продуктами, люди гуляют, это их выбор. Но я считаю, что это неправильно. Всем надо потерпеть. Хочешь — выходи, плати штраф. Непонятно, как развивается этот вирус: у кого-то сильный, у кого-то слабый иммунитет. Играть с этими вещами не надо.
Сегодня сдал тест на коронавирус, буду ждать результатов, 4-5 мая улетаю, а 10-го числа команда собирается. Справка о тесте на коронавирус нужна для того, чтобы тебя посадили на самолёт. Пассажиры, которые летят в Грозный, должны иметь при себе справку», — сказал Шалимов в интервью журналисту Сергею Егорову.
- 4 мая 2020
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