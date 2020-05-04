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Шалимов: сразу не нравилось происходящее на Украине, а наши передачи убеждают всё больше

Шалимов: сразу не нравилось происходящее на Украине, а наши передачи убеждают всё больше
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов поделился мнением о политической ситуации на Украине.

«За событиями на Украине слежу. На нашем телевидении всегда приглашаются представители двух сторон. И в спорах украинцы, которые сразу были против этого всего, смотрятся намного мощнее. А ребята с другой стороны юлят, извиваются…

Мне сразу не нравилось происходящее на Украине, а эти передачи убеждают всё больше и больше. Но я не хочу навязывать свою позицию. Просто не нужно делать всё в одну сторону.

Иногда смотрю передачу Савика Шустера, там вот есть только одна точка зрения. В наших же программах всегда два лагеря. И один из них явно сильнее другого», — сказал Шалимов в интервью журналисту Сергею Егорову.

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