Дани Алвес сделал фото с бананами на голове и назвал это искусством

Защитник «Сан-Паулу» и национальной команды Бразилии Дани Алвес на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с бананами на голове. Футболист предложил специалистам оценить стоимость его работы.

«Если тот банан из «Арт-Базеля» продали за целое состояние, мне хочется знать, сколько тогда стоит это искусство», — написал Алвес.

Фото можно посмотреть на странице Дани Алвеса в «Инстаграме».

В прошлом году итальянский художник Маурицио Каттелан на художественной ярмарке «Арт-Базель» в Майами представил работу — банан приклеенный скотчем к стене. Всего он сделал три версии инсталляции. Две из них продали по $ 120 тыс., третью работу оценили в $ 150 тыс.

Напомним, в 2014 году Алвес во время матча съел банан, который в него кинул болельщик.