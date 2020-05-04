Шалимов: если «Зенит» признают чемпионом, фанаты «Спартака» будут попрекать этим сезоном

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал, как, по его мнению, следует зафиксировать результаты в Российской Премьер-Лиге, если нынешний сезон будет завершён досрочно.
«Идея зафиксировать результаты по первому кругу? Справедливей будет после 20 туров, чем после 15. Меньше всего будет разговоров, если прекращать чемпионат, фиксируя места в таблице, никто не вылетает, а две команды заходят из ФНЛ.
Что касается определения чемпиона — нет такого решения, чтобы все были довольны. Задача — распределение еврокубков. Лиги должны с этим разобраться. Идёт у нас борьба «Зенита» со «Спартаком». Если «Зенит» признают чемпионом, другие болельщики будут попрекать этим сезоном. Я бы признал, но всё равзно это чемпионство будет с оговоркой, несмотря на большой отрыв. Даже если РПЛ возобновится, на 99% уверен, что «Зенит» станет чемпионом», — сказал Шалимов в интервью каналу «Футбольный Биги» в YouTube.
- 4 мая 2020
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