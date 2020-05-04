Генсек профсоюза футболистов предложил свою реформу ФНЛ

Генеральный секретарь профсоюза футболистов Николай Грамматиков предложил реформу ФНЛ, основываясь на данных Международного центра спортивных исследований, согласно которому в РПЛ игроки до 22 лет получают только 11,3% игрового времени.



«Сегодня у российского футбола есть уникальный шанс, когда можно подготовить в течение двух лет достаточно серьёзный кадровый резерв. Мы часто слышим, и это подтверждается цифрами, что российская лига — одна из самых старых в Европе. А цены на молодых российских игроков необоснованно завышенные. Ещё мы слышали заявления клубов РПЛ, что причина этого всегда одна — спрос на новых молодых игроков существенно превышает то предложение, которое могут обеспечить клубы условной второй восьмёрки из РПЛ и уж тем более из ФНЛ. На самом деле мы уже забыли, когда последний раз игроки из ФНЛ переходили в ведущие клубы Премьер-лиги.



Молодые игроки сегодня не растут в наших футбольных клубах из-за отсутствия должной игровой практики, что опять-таки подтверждается цифрами. При этом нельзя сказать, что в России нет талантливых игроков. На уровне международных соревнований в возрасте 17-19 лет сборная России добивается существенных результатов.



Вместе с тем ФНЛ который год испытывает сложности с тем, чтобы набрать к себе достаточное количество команд в силу того, что лига экономически не в состоянии обеспечивать своими доходами и 20% покрытия бюджета клубов, не говоря уже о больших цифрах.



Единственным выходом здесь остаётся получение клубами доходов за трансферы и подготовку футболистов, но с этим всегда возникали сложности, поскольку клубы жертвовали игровыми временем предоставленным молодым футболистам в пользу занятия более высокого места в турнирной таблице, особенно чтобы избежать угрозы вылета. Если же такая угроза будет отсутствовать, тогда РФС может внести ещё одну поправку и существенно увеличить число молодых футболистов в клубах ФНЛ. Сейчас требования минимальны — один игрок до 21 года на поле. Изменить это правило можно было бы на обязательство заявить на сезон 12 игроков до 2021 года и 13 игроков вне возрастного ценза.



Таким образом, за два года можно будет подготовить до 200 игроков возрасте 20-23 лет, которые могли бы оказаться в клубах РПЛ. Тем самым на рынке труда будет увеличено предложение, клубы ФНЛ существенно сократят свою зависимость от бюджетного финансирования, а ведущие клубы РПЛ избавятся от необходимости переплаты за молодых российских игроков. При этом действовать надо сейчас, пока регламенты ещё не утверждены. Окно возможностей открыто», — сказал Грамматиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.