Джози Алтидор: людям показали НЛО, а они думают только о коронавирусе, это безумие

Нападающий клуба MLS «Торонто» и сборной США Жози Алтидор прокомментировал сообщение Пентагона о том, что американские военнослужащие во время учебных полётов с 2004 по 2015 год зафиксировали неопознанный летающий объект в небе.

«Безумно то, что люди не уделяют НЛО должного внимания. Правительство США только что сообщило нам такую потрясающую новость, а на неё никто не среагировал. Это лишние раз показывает, что мир сошёл с ума. Нам показали НЛО, но людям плевать, все мысли заняты коронавирусом. Верю ли я в жизнь на других планетах? Не знаю, что думать, но эти кадры, кажется, подтверждают, что она существует. Иначе лётчики не сняли бы это. Все видно достаточно отчётливо», — приводит слова Алтидора Vice.