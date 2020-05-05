Де Брёйне обсудит новый контракт с «Манчестер Сити» после слов о возможном уходе из клуба

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне обсудит новое контрактное соглашение с «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.

Ранее игрок сообщил, что из-за еврокубковых санкций он может покинуть «Манчестер Сити». При этом в руководстве «горожан» хотят сохранить футболиста. Сейчас его зарплата в клубе составляет € 320 тыс., но в «Манчестер Сити» готовы платить ему больше.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Де Брёйне принял участие в 26 матчах, в которых забил 8 голов и сделал 16 результативных передач. Контракт бельгийца с «Манчестер Сити» рассчитан до 2023 года.

На данный момент футбольный сезон в АПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Напомним, УЕФА на два года отстранил «горожан» от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы за финансовые махинации.