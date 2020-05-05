Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Де Брёйне обсудит новый контракт с «Манчестер Сити» после слов о возможном уходе из клуба

Де Брёйне обсудит новый контракт с «Манчестер Сити» после слов о возможном уходе из клуба
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне обсудит новое контрактное соглашение с «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.

Ранее игрок сообщил, что из-за еврокубковых санкций он может покинуть «Манчестер Сити». При этом в руководстве «горожан» хотят сохранить футболиста. Сейчас его зарплата в клубе составляет € 320 тыс., но в «Манчестер Сити» готовы платить ему больше.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Де Брёйне принял участие в 26 матчах, в которых забил 8 голов и сделал 16 результативных передач. Контракт бельгийца с «Манчестер Сити» рассчитан до 2023 года.
На данный момент футбольный сезон в АПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Напомним, УЕФА на два года отстранил «горожан» от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы за финансовые махинации.

Кевин Де Брёйне может покинуть «Манчестер Сити» из-за еврокубковых санкций
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020