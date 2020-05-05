Тарханов рассказал о самочувствии. Его могут выписать из больницы 8 мая

Бывший главный тренер ЦСКА, «Урала» и ряда российских клубов, а ныне вице-президент «Пюника» Александр Тарханов рассказал о самочувствии.
«Ещё нахожусь в больнице. Наверное, в пятницу уже выпишут. Температуры давно нет, сейчас просто долечиваюсь», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
21 апреля Тарханов сообщил «Чемпионату», что находится в больнице с воспалением лёгких. Он также отметил, что пять раз делал тесты на коронавирус, и все они показали отрицательный результат.
В настоящее время практически все национальные чемпионаты в мире, среди которых Российская Премьер-Лига, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.
- 5 мая 2020
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