Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тарханов рассказал о самочувствии. Его могут выписать из больницы 8 мая

Тарханов рассказал о самочувствии. Его могут выписать из больницы 8 мая
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший главный тренер ЦСКА, «Урала» и ряда российских клубов, а ныне вице-президент «Пюника» Александр Тарханов рассказал о самочувствии.

«Ещё нахожусь в больнице. Наверное, в пятницу уже выпишут. Температуры давно нет, сейчас просто долечиваюсь», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

21 апреля Тарханов сообщил «Чемпионату», что находится в больнице с воспалением лёгких. Он также отметил, что пять раз делал тесты на коронавирус, и все они показали отрицательный результат.

В настоящее время практически все национальные чемпионаты в мире, среди которых Российская Премьер-Лига, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.

Александр Тарханов, госпитализированный с воспалением лёгких, рассказал о своём состоянии
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020