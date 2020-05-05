«Барселона» может продать права на название стадиона на 25 лет

Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер сообщил, что клуб может продать права на название стадиона «Камп Ноу» на 25 лет.

«К соглашению на этот год может прибавиться ещё 25 лет. Доход от первого года пойдёт на борьбу с коронавирусом, а от следующих 25 — на коммерцию. Почему нет?» — приводит слова Кардонера ESPN.

Ранее сообщалось, что «Барселона» впервые в истории продаст права на название «Камп Ноу». Все средства будут переданы в фонд, который занимается разработкой средств для борьбы с пандемией коронавируса.

Напомним, что каталонский клуб несёт большие финансовые потери из-за приостановки чемпионата Испании и Лиги чемпионов. В настоящее время в Европе приостановлены все турниры, кроме первенства Беларуси.