Евсеев вспомнил, как ушёл с поля из-за спорного решения судьи

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о непростых взаимоотношениях с арбитрами во время профессиональной карьеры.
На букву «К» в моём футбольном алфавите явного фаворита нет. Пусть будут «карточки». Жёлтые и красные.
Поскольку большую часть карьеры отыграл на позиции защитника, карточки получал нередко. Красные в том числе. Чаще всего меня удалял Сухина. Кто сейчас работает начальником команды в «Локомотиве».
Грубым игроком не был никогда. Жёстким, неуступчивым — да, но ни одному футболисту травму на поле не нанёс.
Красная карточка порой складывалась из двух жёлтых. Мог поспорить с судьями, выказать им недовольство. Поводы для этого были. Однажды даже ушёл с поля. «Торпедо» выступало в ФНЛ, играло в Екатеринбурге, и такого судейства не видел ни разу. Арбитр Ключников удалил у нас двоих игроков, а когда при счете 2:3 назначил в ворота хозяев пенальти, подбежал боковой и заставил отменить решение. Мяч уже стоял на точке.
Я тогда бушевал. Забил два гола в том матче, заработал пенальти. И тут такое! Снял майку и ушёл с поля в знак протеста. Ребята уговорили вернуться. Вернулся, а через пару минут Ключников мне жёлтую показал. Спорную, мягко говоря. Видеть его не мог после этого.
Удивительно, но неделей раньше в матче с «Тереком» судья тоже удалил у «Торпедо» двоих игроков.
Арбитры за работу на этих матчах получили двойки, но очков никто нам, естественно, не вернул", — написал Евсеев в «Инстаграме».
На протяжении карьеры Евсеев играл за «Спартак», «Локомотив», «Торпедо» и ряд других клубов.
- 25 апреля 2020
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