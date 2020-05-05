Павел Мамаев: до перехода в «Ростов» я мог перейти в московский клуб, но карьера важнее
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, что до перехода в стан ростовчан у него был вариант с московским клубом.
«До перехода в «Ростов» у меня была возможность перейти в московский клуб, но карьера важнее. Вообще не собирался в «Ростов», мысли были о Москве, но руководство и главный тренер «Ростова» убедили», — сказал Мамаев в прямом эфире в «инстаграме» Тины Канделаки.
Осенью 2018 года Мамаев, будучи игроком «Краснодара», участвовал в двух драках в Москве, в результате которых пострадали три человека. Футболист был приговорён к тюремному заключению сроком на 1 год 5 месяцев. После освобождения по УДО Мамаев перешёл в «Ростов» в статусе свободного агента, так как «Краснодар» расторг контракт с хавбеком.
Жена Мамаева ответила подписчику, спросившему, не употребляет ли Павел наркотики
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