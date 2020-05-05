Мамаев: для меня сейчас существует один тренер в нашем футболе — Валерий Карпин

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, чем занимается после матчей, а также поделился своим мнением о тренерах в Российской Премьер-Лиге.



«После игры, если она вечером, будет бессонная ночь. Если игра неудачная, то я сажусь в компьютер играть, чтобы не думать о матче, а то сойти с ума можно. Играю в Counter-Strike. Ночью ещё смотрю НХЛ.



В человеке больше всего ценю честность, верность и преданность. Топ-3 тренера в нашем футболе? Для меня сейчас один — Валерий Карпин. У нас с ним хорошие человеческие отношения, но грани общения тренера с игроком мы не переходим. При переходе его роль была важна.



Пора ли Сёмину уйти на покой? Не совсем правильно говорить о другой команде. Но возраста, когда надо завязывать, думаю, нет. Нормальные люди все всё понимают», — сказал Мамаев в прямом эфире в «инстаграме» Тины Канделаки.

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