Мамаев: не отказался бы от истории с Кокориным. Понял, что я не Супермен

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев признался, что не жалеет о истории с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, который выступает за «Сочи» на права аренды. Напомним, игроки были арестованы и приговорены к тюремным срокам за драку в Москве.
«Я бы не отказался от истории с Кокориным. Я не о чём не жалею в жизни, это огромный опыт. Когда ты живёшь в своём мирке, не зная, что происходит, думаешь, что ты неуязвим. Я узнал много интересных людей, понял, что я не Супермен. Я осознал, что жизнь не крутится вокруг меня. Надо и из каждой ситуации делать выводы, отвечать за свои поступки. Это ситуация меня многому научила, я бы никогда иначе такого опыта бы не получил – плыл бы дальше и по течению, и думал, что всё крутится вокруг меня. А оказалось, что это мы крутимся вокруг чего-то.
Уверен, жизнь справедливая вещь. Ты получаешь то, что заслужил. Я был уверен на 99%, что Алана меня бросит. Исходя из всего, что сложилось, когда ты 24 часа думаешь, и тебе некому позвонить и написать… Ты приходишь и думаешь, что я сам к этому привёл. И человек на 200 процентов имеет право от меня уйти. Я сам привёл к этому», — сказал Мамаев в прямом эфире в «инстаграме» Тины Канделаки.
- 5 мая 2020
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