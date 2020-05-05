Жена Мамаева: когда Пашу взяли, я подумала: «Наконец-то. Догулялся! Сидишь – заслужил»

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказала, почему она не развелась с футболистом, несмотря на все проблемы в семье.

«Из-за чего могу расстаться с Пашей? Такие вещи есть, но вслух не могу их сказать. Мало ли, что он натворить может! Меня все спрашивают, как я простила ему измену? Вы серьёзно думаете, что измену можно простить? Я просто его люблю, сама не пойму за что. Вы просто красоту его не видите. Плюс он развивается, иногда его умозаключения такие, что я удивляюсь, думаю: «Блин, он же не должен был этого понять».

Не знаю, как всё получилось. Я сама принимаю решения, давить на себя не даю. Его же не просто так взяли, к этому шло. Когда его взяли, я подумала: «Наконец-то. А я же говорила, что надо себя нормально вести! Догулялся! Сидишь — заслужил». Тогда каждый день у меня был как на войне. Сейчас у нас вообще нет никаких проблем, мы на карантине друг друга не достаём», — сказала Мамаева в прямом эфире в «инстаграме» Тины Канделаки.