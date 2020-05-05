Вице-президент «Барселоны»: Ла Лига сможет начать играть со зрителями не раньше февраля

Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер высказался о возможном возвращении болельщиков на стадионы в начале следующего сезона.



«Думаю, это будет очень сложно. Ла Лига сможет начать играть со зрителями не раньше февраля 2021 года. Безусловно, владельцы абонементов будут иметь преимущество перед теми, кто приедет со стороны», — приводит слова Кардонера ESPN.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Испании. Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 3,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 253 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 1,2 млн человек.