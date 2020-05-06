Жена Ди Марии: в «Реале» нас назвали наёмниками, и мы ими были. «МЮ» дал Анхелю кучу денег
Джорджелина Кардосо, супруга полузащитника «Пари Сен-Жермен» Анхеля Ди Марии, поделилась воспоминаниями о переходе мужа из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года.
«Анхель играл в команде, которая, как по мне, была лучшей в мире. У нас всё было идеально: прекрасная погода и фантастическая еда. Однажды Анхель пришёл и сказал, что ему поступило предложение от «Манчестер Юнайтед». Я сказала: «Только через мой труп» — и дала понять, что он поедет туда один, если согласится. Он ответил: «Да, мы поедем».
Там была куча денег, и испанцы назвали нас наёмниками. И да, мы ими были. Если ты работаешь в компании, а конкурент скажет, что готов платить тебе в два раза больше, ты побежишь к нему», — приводит слова Marca.
Ди Мария: перед финалом ЧМ-14 «Реал» прислал мне письмо, но я его разорвал
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