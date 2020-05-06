Шувалов сообщил, что до 70 процентов средств от сдачи офисов на стадионе достанется ЦСКА

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов поделился подробностями сделки о сдаче офисных помещений на стадионе «ВЭБ Арена», где свои домашние матчи проводит ЦСКА, в аренду «Почте России».



«Мы достигли принципиальной договорённости, что «Почта России» станет якорным арендатором бизнес-центра, что позволит создать гарантированный денежный поток для клуба», — приводит слова Шувалова РБК.



Как отметил глава ВЭБ, в рамках развития ЦСКА клубу достанется до 70% средств от сдачи офисов в аренду. Сумма сделки должна составить примерно 1,5 млрд рублей в год.



О переходе ЦСКА под контроль ВЭБ было официально объявлено 22 апреля. Государственная корпорация приобрела 77,63% акций клуба в рамках конвертации долга «армейцев». При этом утверждалось, что президент ЦСКА Евгений Гинер сохранит за собой управление клубом.