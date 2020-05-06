Шувалов сообщил, что до 70 процентов средств от сдачи офисов на стадионе достанется ЦСКА

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов поделился подробностями сделки о сдаче офисных помещений на стадионе «ВЭБ Арена», где свои домашние матчи проводит ЦСКА, в аренду «Почте России».
«Мы достигли принципиальной договорённости, что «Почта России» станет якорным арендатором бизнес-центра, что позволит создать гарантированный денежный поток для клуба», — приводит слова Шувалова РБК.
Как отметил глава ВЭБ, в рамках развития ЦСКА клубу достанется до 70% средств от сдачи офисов в аренду. Сумма сделки должна составить примерно 1,5 млрд рублей в год.
О переходе ЦСКА под контроль ВЭБ было официально объявлено 22 апреля. Государственная корпорация приобрела 77,63% акций клуба в рамках конвертации долга «армейцев». При этом утверждалось, что президент ЦСКА Евгений Гинер сохранит за собой управление клубом.
- 6 мая 2020
-
12:21
-
12:18
-
11:59
-
11:49
-
11:28
-
11:26
-
11:16
-
10:57
-
10:51
-
10:36
-
10:21
-
10:05
-
09:55
-
09:41
-
09:35
-
08:44
-
07:26
-
07:01
-
06:16
-
05:54
-
05:36
-
04:14
-
03:58
-
03:43
-
02:18
-
02:05
-
00:49
-
00:47
-
00:28
- 5 мая 2020
-
23:56
-
23:55
-
23:40
-
23:27
-
23:10
-
23:07