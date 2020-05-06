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Шувалов сообщил, что до 70 процентов средств от сдачи офисов на стадионе достанется ЦСКА

Шувалов сообщил, что до 70 процентов средств от сдачи офисов на стадионе достанется ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов поделился подробностями сделки о сдаче офисных помещений на стадионе «ВЭБ Арена», где свои домашние матчи проводит ЦСКА, в аренду «Почте России».

«Мы достигли принципиальной договорённости, что «Почта России» станет якорным арендатором бизнес-центра, что позволит создать гарантированный денежный поток для клуба», — приводит слова Шувалова РБК.

Как отметил глава ВЭБ, в рамках развития ЦСКА клубу достанется до 70% средств от сдачи офисов в аренду. Сумма сделки должна составить примерно 1,5 млрд рублей в год.

О переходе ЦСКА под контроль ВЭБ было официально объявлено 22 апреля. Государственная корпорация приобрела 77,63% акций клуба в рамках конвертации долга «армейцев». При этом утверждалось, что президент ЦСКА Евгений Гинер сохранит за собой управление клубом.

«Почта России» арендует офисы на стадионе ЦСКА за 1,5 млрд рублей в год
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