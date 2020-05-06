Ярошик: в сборной России выделяется Головин. Видно, что человек играет в топ-лиге

Бывший игрок московского ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о национальной команде России. Чех отметил полузащитника Александра Головина, который выступает за «Монако».

«Когда есть возможность — смотрю матчи с участием России. А в октябре прошлого года был на игре с Шотландией. Мне безумно понравились «Лужники», атмосфера. Раньше так за вашу сборную не болели. Приятно было прокатиться на метро, встретить болельщиков. Многие из них меня узнали, просили автограф.

Все здорово сыграли, но я бы отметил Головина. Он выделяется. Видно, что человек играет в европейской топ-лиге. Его работа с мячом, техника, уверенность в себе — всё это говорит о том, что он футболист высокого уровня», — приводит слова Ярошика «Российская газета».