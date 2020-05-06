Футбольный сезон в Хорватии возобновится 30 мая

Хорватский футбольный союз объявил о возобновлении сезона, который был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Сезон возобновится 30 мая полуфинальным матчем национального Кубка. Чемпионат возьмёт рестарт 6 июня. Все матчи пройдут без зрителей. При этом сезон в низших лигах доигран не будет.

Лидером чемпионата Хорватии является загребское «Динамо», которое в 26 турах набрало 65 очков. Второе место занимает «Риека», которая набрала 47 очков. В первую тройку также входит «Локомотива» (46).

Напомним, что сезон приостановлен во всех европейских чемпионатах, кроме первенства Беларуси. Чемпионаты Франции и Нидерландов завершены досрочно.