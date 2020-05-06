Гершкович: Николич – чемпион Венгрии? И что? У него нет опыта для конкуренции с Сёминым

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович выразил мнение, что «Локомотиву» не нужно расставаться с главным тренером Юрием Сёминым.



«Вообще не пойму, почему разговор заходит об уходе Сёмина. Результат он даёт, футболисты под его крылом растут. Да, наверное, есть недопонимание с руководством, но для дела надо эти вещи отложить в сторону. Расстаться с Сёминым – неразумный шаг. Какой повод вообще для этого?! Он в хорошей форме, постоянно в поиске, до сих пор учится и, главное, даёт результат.



Да, можно вспомнить про его возраст. Но тогда можно перезаключить с Сёминым контракт и поставить задачу подготовить ему смену. Тем более в системе клуба есть ребята, которые в прошлом были отличными футболистами, уже работают тренерами, например Олег Пашинин. Он провёл в «Локомотиве» неплохую карьеру, на моих глазах получал тренерскую лицензию – он специалист высокого уровня. Конечно, настанет время, когда Сёмину придётся закончить тренерскую карьеру. Но если он воспитает ученика, то в клубе сохранится преемственность и семейная обстановка, сохранится хорошее отношение болельщиков.



А сейчас придёт этот серб. Даже не знаю, какие у него успехи. Чемпион Сербии и Венгрии? Ну и что? Это же не топ-чемпионаты. Если бы вместо Сёмина пригласили Анчелотти или Моуринью…



Слышал что-то про расистский скандал, связанный с Николичем. В тренерской карьере всё бывает, но бог ему судья. А в плане спортивных достижений у него нет опыта, который позволил бы ему конкурировать с Сёминым. Если руководство его назначит, то они должны обосновать это решение. Пусть назовут причину», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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